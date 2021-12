PAREMA ELU HIND: VEERAND MILJONIT AASTAS! Tsüstilist fibroosi põdev laps ootab elutähtsat abi. Ema: „Tundsin, et tütrega on midagi valesti.“

RÕÕMUS LAPS: Tsüstilist fibroosi põdeva Britteli ema Marit ütleb, et tütar on julge ja rõõmsameelne – seda on ema ka oma lapselt õppinud.

Kolmeaastase Britteli mängutuba on iga väikese lapse unistus. Seal on pallimeri, ronimispuud, miniköök ja kõiksugu turnimisvahendid. Liikumine, ronimine ja hüppamine on Britteli jaoks elutähtsad. Ta põeb tsüstilist fibroosi – ravimatut kopsu- ja seedeelundite haigust, mida leevendab füüsiline aktiivsus. Haiguse kontrolli all hoidmiseks on olemas uus, kuid ülikallis ravim, mida saab Eestis praegu ainult üks laps. Millal võiksid abi saada ka Brittel ja tema saatusekaaslased?