Luukas Kristjan Ilves saab uueks digiarengu asekantsleriks 

Minister Andres Suti sõnul on uue asekantsleri ülesandeks viia Eesti digiriik ja -ühiskond senisest veel paremale tasemele, mis vastaks avalikkuse kõrgetele ootustele ja meie rahvusvahelisele kuvandile. „Eesti riik on olnud teerajaja, ent sellega koos on kasvanud ka ootused digiriigi suhtes. Seda eriti viimase kahe aasta jooksul, mil näiteks kiire internetiühendus, digiteenuste kvaliteet ja turvalisus on muutunud üha akuutsemaks teemaks. Samuti on vaja vähendada lõhet meie digiühiskonna kuvandi ja reaalse võimekuse osas, eriti kui vaadata kui kiiresti on ka ülejäänud maailm digiteele pürgimas,“ tõdes Sutt.