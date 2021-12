Mis on saanud kutsikavabrikust päästetud chihuahua'dest? Varjupaiga esindaja: tuleb mõista, et nad pole tavalised loomad

PEAGI KOJU? Päästetud koerad on praegu Tallinna ja Pärnu varjupaigas, kus neid veel ravitakse. Aasta lõpuks võiks enamik neist leida tee uude koju.

Detsembri alguses Sillamäel suuroperatsiooni käigus päästetud koerad on praegu varjupaikades, kus neid veel ravitakse ja mõned ootavad operatsiooni. Sooviavaldusi koerakesed endale koju võtta on tulnud enam kui 400. Ometi on siin mitmeid agasid, millega peab vastne koeraomanik arvestama.