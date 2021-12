SÜÜDI OLI ALKOHOL? Läänemerel põrkasid kokku kaks kaubalaeva, leitud on üks surnukeha 

Sündmuskohale saabusid peagi üheksa päästepaati ja helikopter. Võimudel õnnestus kindlaks teha, et taanlaste laeva pardal viibis õnnetuse ajal kaks inimest. Esmaspäeva ennelõunal päästeoperatsioon peatati, sest kummuli vajunud Karin Høj pukseeriti kaldale lähemale, et sukeldujatel oleks võimalik korraldada otsinguid laeva sisemuses. Veidi pärast kella 15 leidsidki tuukrid vrakist ühe surnukeha, kirjutab Rootsi uudisteportaal Local.

Juba varem oli ühe päästepaadi kapten Mats Kellerman ajakirjanikele märkinud, et võimalus leida ellujäänuid on väike, kuna õnnetusest oli möödunud võrdlemisi palju aega ning vesi oli jäiselt külm. Praegusel ajal on vee temperatuur umbes 4 kraadi. Püsis siiski õhkõrn lootus, et Taani laeval viibinud olid jäänud vraki alla tekkida võinud „õhumulli“. Tõenäoliselt on hukkunud ka kadunud meeskonnaliige.