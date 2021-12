Pane tähele ja hoidu eksimustest: mis on peamised vead, mida alustavad investorid sageli teevad? 

Müümine esimese hinnalanguse korral

Algajate investorite seas on üsna tihti näha ka seda, et kui nende tehtud investeering on üleöö läinud kahjumisse, siis tekib kohe tahtmine see kiiremas korras maha müüa, et vähemasti mingigi osa enda esialgsest investeeringust tagasi saada. Ka siin ei tasu kiirustada, turu kõikumine on normaalne ja tuleb ette ka ajutisi kahjumeid.

Seetõttu ongi tark hajutada ning paigutada raha mitmesse erinevasse investeeringusse – kui üks investeering enam raha ei kasvata, siis samal ajal teised toovad kasumit.

Eksimustest mitteõppimine

Alati tuleb meeles pidada, et iga investeeringuga kaasnevad riskid – mõnega väiksemad, mõnega suuremad. Negatiivse mõjuga vastulöögid on ses maailmas väga tavapärased, arvatavasti saab neid tunda ühel hetkel iga investor, olgu ta algaja või juba vilunud.

Et vältida suuremaid eksimusi, mis annaksid tugeva löögi sinu finantsidele, on algajana alati arukas alustada enda raha paigutamist turvalistesse investeeringutesse. Seal ei tee sa suure tõenäosusega nii palju vigu kui mõnes riskantsemas investeeringus.

Oluline on aga sealjuures kõik tehtud vead ja õppetunnid enda jaoks läbi analüüsida, nii saad olla kindlam, et tulevikus sama reha otsa ei astus. Need teadmised annavad kindluse, et kui risk kaotada on väiksem, julged järgmised teadmised ja kogemused märgatavalt tublimalt enda kasuks tööle rakendada.