Politsei otsib Viljandimaal kadunud Aini 

Politseile laekus teade, et Viljandimaal Mulgi vallas on kadunud 52aastane Ain, keda lähedased ja naabrid nägid viimati kuskil kolm nädalat tagasi. Politsei asus koguma infot mehe võimalike liikumissuundade ja viibimiskohtade osas. Praeguseks on ühendust võetud Aini tuttavatega nii Karksi külast kui Mulgi vallas, kuid nemadki ei tea mehe võimalikest käikudest midagi. Samuti on kontrollitud mehe tavapärasemad marssruudid kohalikku tanklasse ja tuttavate juurde naabertaludesse. Otsingud mehe leidmiseks jätkuvad.