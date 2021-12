Seisukoht | Hirmutav optimism 

Sotši taliolümpial läks täpselt nii: oli ette teada, et Eesti sportlastelt tulemust ei tule, seega polnud ka pettumust, kui asjad läksidki untsu. Pyeongchangis oli siiras rõõm, et Saskia Alusalu oli piisavalt nutikas, loobus medalijahist ja võttis vabariigi aastapäeval ära ripakil olnud neljanda koha, sest muidu läinuks ilmselt veel kehvemini.

Aga nüüd, Pekingi eel, on hinge pugenud vastik optimismipisik. Kelly Sildaru peaks kaks medalit ikka võitma, kahevõistleja Kristjan Ilves ja kiiruisutaja Marten Liiv võivad samuti poodiumikonkurentsi kerkida… Kahjuks on 2022 talimängudeni jäänud alla kahe kuu, mis tähendab, et enam ei jõua seda pessimismikookonit endale punuma ka hakata. Tuleb elada selle hirmutava (l)ootusega ja valmistuda igaks juhuks ka pettumuseks, kui sport näitab oma halastamatut poolt.