LOODUSE LAASTAV JÕUD: ühest Kentucky linnast on alles kõigest veerand

Dawson Springsi elanik oma maja jäänuseid üle vaatamas. Foto: Reuters/Scanpix

Dawson Springs asub Kentucky osariigis. Või õigem oleks öelda, et „asus“ ‒ linnapea Chris Smiley sõnul on 75% hoonete asemel alles vaid kaos. 63 aastat Dawson Springsis elanud meer ei oska muud öelda, kui et tema silmad pole hullemat asja elus näinud.