Mida tähendab väikelinnadele, et politsei enam iga päev passilauda lahti ei teegi? „Eks see ole samm ääremaastumise poole.“ 

Esmaspäeva hommikul veidi pärast kella ühtteist Põlva politseimaja ette saabudes valitseb vaikus ja rahu. Sisse põigates istuvad kaks ametnikku laua taga. Inimesi saalis ei ole. Üks mainib, et just käis hulk rahvast ja et inimesed käivadki tihtilugu nii-öelda pilvedena.