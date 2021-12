PEIDETUD RISK! Pensionirahaga võlgu maksnud pere jäi ilma toimetulekutoetusest. Pereema: „Olen meeleheitel!“

Õiguskantslerini jõudis hiljuti murekiri perekonnalt, kes on taotlenud toimetulekutoetust, et omadega hakkama saada. Nii pereema kui ka pereisa on täiskoormusega üliõpilased päevases õppes, kelle tuleb laste kõrvalt hakkama saada kõrgete laenuintressidega. Teade poliitilisest otsusest, et inimesed saavad teisest pensionisambast oma säästud välja võtta, jõudis ka selle mitmeliikmelise pereni.