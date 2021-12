Internetinõia Väikese Myy esimene ja viimane intervjuu: meediasse läinud väeinimestel kipuvad muud kanalid sulguma  

Põlvamaal Leevi külas elav nõid Ülle Solovjova ehk Väike Myy (63) on vinge memm, kuid agressiivne vähk sai ta kahjuks kätte. Kuni selle hetkeni ei nõustunud ta ühegi intervjuuga, vaid vihjas seaduspärasusele: meediasse läinud väeinimestel kipuvad sulguma muud kanalid. Aga nüüd, vähiga võideldes, muutis ta oma hoiakut. See on ka ainus kord, kui terava sule ja sügava silmaga naine oma mõtteid meedias jagab.