Prokuratuur taotleb Kajar Lemberi kriminaalmenetluse osalist lõpetamist oportuniteediga 

Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Kristiina Laasi sõnul on etteheidetavate kuritegude toimumisest iga päevaga möödas üha enam aega. „Prokuratuur saatis kriminaalasja kohtusse 2019. aasta märtsis ja oleme teinud kõik endast oleneva, et asi kohtus takistusteta sujuks. Paraku on kohtumenetlus meist sõltumatutel põhjustel kulgenud planeeritust aeglasemalt, mistõttu läheneb kuritegude aegumise tähtaeg. Samuti selgus aasta lõpus, et isiklikel põhjustel peab vahetuma kohtunik, mis tähendab, et kohtumenetlust tuleb alustada uuesti,“ ütles Laas.

Menetluse lõpetamine oportuniteediga tähendab, et kogutud tõendid kinnitavad etteheidetud kuritegude toimumist, kuid süüdistatavate karistamine kriminaalkorras ei ole vajalik. Süüdistatavad on varem kriminaalkorras karistamata ja pole ka menetluse ajal uusi kuritegusid toime pannud, seega on alust arvata, et nende mõjutamine kriminaalkaristuse asemel riigi tuludesse makstava rahalise kohustusega on piisav. Kui kohus prokuratuuri taotlused kinnitab, tasuvad süüdistatavad riigile kohustustena ligikaudu 60 000 eurot ja konfiskeeritakse rahapesu objektina kinnistu. Menetluse käigus tekkinud kaitsjatasud jäävad süüdistatavate kanda. Soodustuskelmusega tekitatud kahju väljanõudmisega tegeleb PRIA haldusmenetluses. Otsuse menetluse oportuniteediga lõpetamise osas teeb Tartu maakohus.