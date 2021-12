MIS JUHTUS PÄÄSKÜLAS? Kaitsepolitsei puistab plahvatuses hukkunud mehe garaaži. Kohalik elanik: „Mina ei tea, mis talle nüüd pähe läks.“ 

Foto: Teet Malsroos

„Nii võimas pauk käis, et hüppasin püsti ja jooksin rõdu peale. Mina olin parajasti toas. Ma arvan, et see pauk kõlas ikka kaugele. Võib-olla olen vanem ja tundlikum, aga mulle mõjus see küll,” lausub Pääsküla elanik, kelle kodust vaid mõnekümne meetri kaugusel toimus pühapäeva õhtul võimas plahvatus, milles hukkus vanem meesterahvas.