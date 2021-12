RÄNDEKRIIS: Poola piiril on olukord rahunenud, Leedu maksab kodumaale naasvatele migrantidele kopsaka lahkumispreemia 

Möödunud nädalal teatas Poola piirivalve, et Valgevenest üritab üle piiri tungida oktoobri lõpu ja novembri algusega võrreldes tunduvalt vähem migrante. Sajad ööpäevased piiriületuskatsed on kahanenud kümneteks. Tuhanded migrandid on viimase kuu jooksul naasnud kodumaale ja talvised ilmastikutingimused ei meelita just paljusid neist jääma piiriäärsetesse telklaagritesse. Poola piirivalve kõneisiku Anna Michalska teatel pole aga kriis vaatamata vähenenud konfliktidele veel lõppenud. Tema sõnul kontrollivad Valgevene võimud migrantide voolu, mistõttu võib iga hetk saabuda uus välismaalaste laine.