Kohtul tuleb juristi väidetavat narkokuritegu uuesti arutada  

Harju maakohus mõistis Indrek Repnau süüdi narkootilise aine ebaseaduslikus käitlemises ja teda karistati viieaastase tingimisi vangistusega. Nimelt kirjutas narkoärikas Paul Kärberg oma tuttavale Vadim Skorkinile kirja, paludes abi suure hulga fentanüüli ja selle lähteaine vedamisel. Kärberg ise on vanglas. Prokuratuuri seisukoha järgi vahendas kirju Kärbergi jurist Indrek Repnau, keda süüdistatakse narkoärikate aitamises, on Õhtuleht varem kirjutanud. Repnau kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs on Harju maakohtus öelnud, et tema klient pole midagi valesti teinud: Nääsi sõnul ei avanud Repnau kirju ega teadnud, mida Kärberg tuttavale kirjutas.