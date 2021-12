Riigikogulane pöördus ministri poole: ülerahvastatud rongides levib koroonaviirus 

Mihhail Lotman kirjtaub majandus-ja taristuminister Taavi Aasale, et sõidab sagedasti tööle Tartust Tallinna ja koju Elroni rongidega ning et need on sageli ülerahvastatud, mistõttu ei ole võimalik reisijate vahel distantsi hoida. „Maskide kandmisekohustust kontrollitakse vaid reisijale piletit müües, aga mitte kogu reisi vältel. Tavapärane on praktika, kus mitmed reisijad söövad reisi ajal kaasavõetud toitu ja vabanevad maskide kandmise kohustusest,“ kirjutab Lotman, kelle väitel puuduvad rongides ka käte desinfitseerimise võimalused. „Kõik need asjaolud loovad eelduse viiruse levikuks rongides, mis on äärmiselt kahetsusäärne. Lotman pärib ministrilt millest on tingitud, et Elron tõstab piletihindasid, aga ei suuda luua tingimusi ja kontrollida nõuete täitrnist viiruse leviku paremaks tõkestamiseks rongides ning mida minister kavatseb ette võtta, et tõkestada viiruse leviku tõenäosust Elroni rongides.