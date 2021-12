Kümned tornaadod ründasid Ühendriike: vähemalt 94 hukkunut 

Osariigi asekuberner Jacqueline Coleman tunnistas, et hukkunute arv suureneb iga minutiga, tuginedes kohaliku päästeteenistuse juhi sõnadele, kes ütles, et purustatud linnajagudes tuleb kõik maja majalt läbi käia, et olla kindel, mis sealsetest asukatest on saanud. Ainuüksi 2500 elanikuga Dawson Citys on kadunud inimeste nimekiri kaheksa lehekülje pikkune.