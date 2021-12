FOTOD ENNE JA PÄRAST: lumevangis olnud munitsipaalmaja ratastoolikasutajad said liikuma, kuid siin-seal peab eelistama sõiduteed 

Selge erinevus on Kopli tänavaga, mida varem kattis ühtlane lumesupp. Ankru 1 munitsipaalmaja elanike saadetud piltidelt on näha suisa Kopli tänava asfalti. Samuti on maja eest ära koristatud lumekuhi, mis pärssis invaparkimiskohtadeni jõudmist. Lume alt on välja kaevatud ka ivaparkimiskohtadelt tänavale viiv kaldtee.