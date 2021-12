Juhtkiri | Pool Eestit vallavaesteks 

Valitsusel on plaan elektrihinna tõus kompenseerida peredele, kelle sissetulek jääb allapoole eelmise aasta mediaanpalka, mis on väiksem kui 1052 eurot kuus. Leevendus puudutab elektrihinda ning kodusooja ja gaasi hüppelist hinnatõusu.

Loodud on kalkulaator, mis näitab võimalikku toetust ja siis läheb vastutus juba omavalitsustele. Mullu sai toimetulekutoetust 18 295 inimest 10 501 leibkonnast ehk siis 1,4% elanikkonnast. Kuid nüüd on toetuse saajaid 320 000 leibkonda, s.t 46% elanikest. Kas keegi on üldse mõelnud, kuidas see kõik hakkab välja nägema? Iga taotluse menetlemiseks on ette nähtud 20 minutit ja 7,44 eurot. Kui iga leibkond esitab ühe taotluse, on ainuüksi nende menetluskulu 2,38 miljonit eurot – seda 37,77 miljonisest toetusteks mõeldud rahast ehk siis 6,3%. Rääkimata umbes 100 000 menetluseks ette nähtud töötunnist.

Digiriik jäi hätta, kui oli vaja koroona vastu kaitsepookimiseks aega broneerida. See oli märksa lihtsam kui toimetulekutoetuse menetlemine. On ju vaja tõestada nii elanike kulusid kui ka tulusid. Pealegi on igas omavalitsuses erinevad nõuded. Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus soovitas „Aktuaalses kaameras“, et kõik arved, mis perekonnale esitatakse, on mõistlik alles hoida ja toetust taotlema minnes kaasa võtta. Kes on pereliige, kes ei ole ning milline sissetulek loeb ja milline ei loe? Kas ametnikud ja süsteemid saavad jaanuaris ikka selle tööga hakkama? Nii palju küsimusi ja nii vähe vastuseid.

Tegelikult tahavad inimesed enda teenitud rahaga hakkama saada, mitte toetusavaldusi täita. Mediaanpalk peaks olema summa, mis katab igal juhul elu põhivajadused ja millest saaks ka nii palju mustadeks päevadeks kõrvale panna, et kuu või kaks erakorralist elektriarvet ei sunniks kohe abi küsima.