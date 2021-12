Taavi Libe | Piirangute asjus on tarvis rohkem läbimõtlemist ja selgust 

Ühest küljest on see hea sõnum, aga teisest küljest paneb kukalt kratsima. Tänan kõrgemaid jõude, et elu pole mind kättpidi viinud tegutsema valdkonda, kus peaksin vastutama ürituste korraldamise eest. Neile tegelastele tuleb tõsiselt kaasa tunda. Erinevalt mullusest, kui suuremate koosviibimiste korraldamine oli igal juhul taunitav, on praegune olukord võrreldav kohutavasse limbosse sattumisega.