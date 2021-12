Heiki Lill | Absurdistan 

Olukord on nii absurdne, et mõistus tõrgub seda uskumast. Aga teisalt – kas selle juures on miskit imestada? Mõeldes, mis hetkel riigijuhtimises tervikuna toimub, ei pane säärane riigikogu ja valitsuse lollimängimine tegelikult kulmugi kergitama.