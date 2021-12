Suvel tules kodu kaotanud pere veedab jõulud üles ehitatud majas  

Uue kollase voodri saanud puumajas annab sooja korralik pliit, oma osa on ka seina taga suriseval õhksoojuspumbal. Kaks töömeest askeldavad seinte ja pesuruumi kallal. Valitseb ehitustandrile omane korrastatud segadus, kus põrandal on läbisegi tööriistad, juhtmed ja paika panemist ootavad materjalid. Aga peremees on heatujuline ja rahulik – töö edeneb.