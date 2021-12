Kirik pidi vabandama, kui piiskop lastele ütles, et jõuluvana pole olemas 

Ta selgitas ka, et piiskopi eesmärk oli väärtustada lugu pühast Nikolausest, kes oli jõuluvana tegelaskuju inspiratsiooniks ja tuntud just vaestele kingituste tegemise poolest.

„Kõigepealt väljendan piiskopi nimel oma kurbust selle jutu pärast, mis on väikestes lastes pettumust valmistanud, ja täpsustan, et monsignor Staglianò kavatsused olid hoopis teised,“ ütles praost Paolino piiskopkonna Facebooki lehe postituses.

Intervjuus ajalehele La Repubblica kinnitas piiskop Staglianò, et ta ei öelnud lastele, et jõuluvana pole olemas, vaid et on vaja „eristada seda, mis on tõeline ja mis mitte“.