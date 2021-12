SMSina leviv pahavara ähvardab ka eestlaste nutitelefone 

Kui telefon on nakatunud, on võimalik lahendus viirusest vabanemiseks telefoni tehaseseadete taastamine. See aga tähendab, et telefonist kaob kõik, mis sinna talletatud: telefoninumbrid, fotod ja muud andmed. Et vältida telefonis olevate oluliste andmete kadu, peaks need enne varundama.