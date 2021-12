VIDEOINTERVJUU | Pluuto: vanemad on mind kogu aeg kahtlase pilguga vaadanud, et kas olen ikka nende laps

Räppar Pluuto ehk Henri Orlov (19) on oma noore ea kohta juba väga palju saavutanud, muu hulgas sõlmis ta hiljuti lepingu maineka plaadifirmaga Sony Music Baltics. Küll aga käib kuulsusega kaasas varjupool, mida noormees on juba üksjagu tunda saanud – teda on sotsiaalmeedias kõvasti kritiseeritud ja avalikes kohtades nõusolekuta filmitud ja pildistatud. „Muidugi on vabadust vähem. Ma ei saa täiest kõrist röökida. Mul on mingid piirid, kuidas pean käituma, sest nii kui käitun teistmoodi, on mul pilk peal,“ tõdeb ta.