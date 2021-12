KOHUTAVAD KAADRID: Kentucky ajaloo surmavamates tornaadodes hukkus üle 70 inimese

Sotsiaalmeediasse jõudnud piltidelt ja videotelt paljastuvad kohutavad kaadrid hävitustööst. Üks tornaadodest läbis Kentuckys 350 kilomeetri pikkuse teekonna. „Meile on teatatud hukkunutest mitmes maakonnas. See on üks karmimaid öid Kentucky ajaloos,“ sõnas kuberner Andy Beshear, kes kuulutas osariigis välja hädaolukorra.