FOTOD | Kütuseveokijuht sõitis Saku vallas teepiirdesse 

„Inimesed õnnetuses viga ei saanud, küll on veok teel risti nii, et liiklus on sel lõigul jätkuvalt suletud ning ümbersuunatud,“ täpsustas Keisk. Viimase info järgi on avariipaika saabunud ka puksiir, et veok teepiirdest tagasi maanteele tõmmata. Õnnetus juhtus Tallinna-Rapla 20. kilomeetril.