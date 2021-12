Viljandi vallavanem: valitsusel on aeg tunnistada, et tasuta ühistransport käib riigile üle jõu 

Järvamaal tuleb bussiliine kärpida 30 000 liinikilomeetrit, mis rahas teeb pisut üle 30 000 euro, vahendas „Aktuaalne kaamera“. Samas on Paide linn ja Järva vald otsustanud hakata osa bussiliine doteerima, et kohalike jaoks olulised bussid sõidaksid ka tulevikus.

„Kui mõelda sellele kärpele ja kohaliku omavalitsuse poolse toetuse summale, siis need on peaaegu samades suurusjärkudes. Nii võiks arvata, et meie poolt on kärbe selles suhtes juba tehtud,“ ütles Järvamaa Ühistranspordikeskuse tegevdirektor Urmas Kupp.

Järva vald doteerib kaheksa aasta jooksul ühistransporti kokku 900 000 euroga. Koos valdade ühendamisega kasvas vajadus ühistranspordi järele tublisti.

„Kui me võtame Koigi-Imavere piirkonna, siis kahe suurema keskuse vahel on vaja liini. Järva-Jaani ja Koeru vahel liini on vaja. Tegelikult liinivajadus on hoopiski suurenenud,“ seletas Järva vallavanem Toomas Tammik.

Viljandimaal tuleks ühistransporti vähendada 63 000 liinikilomeetrit. Ühistranspordikeskuse juhatuse liige Kaupo Kase käis reedel omavalitsusjuhtidele olukorda ja valikuid tutvustamas.

„Üks võimalus on, et selle 63 000 liinikilomeetrit, mis tegelikult teebki umbes 63 000 eurot või natukene rohkem, maksavad kinni kohalikud omavalitsused. Või siis näiteks teemegi liinivõrgu kärpe. Kolmas võimalus on see, et me toome sisse pileti,“ rääkis Kase.

Viljandimaa omavalitsuste liidu vanematekogu leidis, et riik sirutab alatult taas käe omavalitsuste rahakotti lootuses, et need ei lase ühistransporti kärpida.