TOP | Elektrihind 

Elektrihind tõusis sel nädalal stratosfääri. Olukorraga pole keegi rahul ja seega nõutakse hoogtöökorras lahendust, mille puhul hinnatõus kas siis kompenseeritakse või tuuakse turule odava elektri. Ei usu kummagi unelma kiirkorras täitmist. Hindade kompenseerimine – kuidas, kellele, erisuste erisused? Kes seda administreerib jne. See on üks kuludest, mida riigil pole tegelikult vaja. Probleemi lahendus peitub hoopis stabiilses majanduskeskkonnas, mis julgustaks elektritootmisse investeerima ja töötajate palka tõstma. Rohkem tootjaid, enam pakkumist ja hind langebki. Aga seda on palju keerulisem teha, kui lennukilt kiirkorras ühekordset toetust külvata.