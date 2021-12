Kärt Mikli | Kes tahab töötada hooldajana? 

OK ‒ mitte päris viimases hädas. Valikus oleks olnud veel tanklatöö, koristajatöö ja lõpuks prügipressi töö, kus pakuti kõige suuremat palka. Koristajapalk oli liiga väike, tanklas oleks pidanud müüma teenuseid ja kaupu ning ma ei hinda oma müügioskust just kõrgelt. Prügipressi peale ma isegi kandideerisin sama ajal hooldajakohaga. Hooldekodust lihtsalt helistati esimesena. Teadsin, et mul tuleb ilmselgelt vahetada mähkmeid ja pesta, sealhulgas ka intiimpiirkonnast, endale võõraid vanainimesi ja pidasin seda suurimaks väljakutseks selles töös, kuid eksisin suuresti.