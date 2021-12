Euroopa astronaudi kandidaat Ivar Parmas: „Minu avaldus on veel töös, tuleb kannatlik olla.“ 

Tartu Observatooriumi direktor Antti Tamm teab rääkida, et Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) on juba eelvaliku teinud, kuid pole veel otsuseid avalikustanud. Ka Parmas ütleb, et on siit-sealt kuulnud, kuidas mõned astronaudiks kandideerinud on ESA-lt saanud eitava vastuse.