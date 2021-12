Ilo Saar | Naiste võimalused sõbralikult eksisteerida laste õnne ja heaolu nimel 

Tänapäeval, kus mehe jaoks on kõik ostetav, peab tal eraldi mingi lähisuhte loomiseks olema väga hea motiiv. Kui suhet pole otseselt ja hädasti vaja, siis on loogiline, et oma nõudmistes ja vajadustes ei pea ka allahindlust tegema. Tehtav investeering peab kohe ägedat intressi teenima ehk siis peaks suhte loomisega kaasnema olulised hüved ning ühtlasi kogu krempel olema odavam üleval pidada kui n-ö turuhinnaga iga teenust eraldi osta.

Seega, naised, teie valik – tahate suhet, pingutage, tehke tööd, nähke vaeva, et mehel oleks suhtes hea ja mugav olla.

Püsiv suhe käib seega ikkagi mehe taktikepi järgi. Naisel ei ole vaja siin hakata mingit võrdsust ja oma õigust taga ajama. Eriti kui ollakse füüsiliselt nõrgem.