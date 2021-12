Juhtkiri | 2,60 ja üksi ametnik ei vastuta 

Võib-olla ongi selles kõiges süüdi maksumaksja, sest on ju demokraatliku korra kohaselt riigi esindajad neid valinud inimeste nägu. Mõisa köis las lohiseb – see on ju mingi müütiline riigi raha, mille varu näib lõputu olevat. Ikka leidub veel neid, kes ei adu, et see tuleb maksumaksjate taskust. Selle kobarkäki eest maksab iga Eesti elanik 2,61 eurot. Kui nii võtta, siis see polegi ju suur summa – selle eest saab vaevu ühe piimavahuga kohvi.

Aga siiski, üks käkk siin, teine käkk seal… Millal jõuab ametnikeni arusaam, et riigi vara on meie kõigi oma ja seega tuleb asju korralikult teha. Terviseameti külmlao puhul ei suutnud ehitaja, tellija, lao lõplik kasutaja ega ehitusjärelevalvegi tuvastada, et midagi oleks valesti olnud. Selle protsessis osales kindlasti teisigi oma ala eksperte. Kas kellelgi ei tekkinud tõesti mõttepoegagi, et seal peaks olema külmladu, kuid konkreetne ehitus ei vasta ju nende nõuetele?

Peale uute ravimite eest maksmise on ju vaja raha sellekski, et too ladu ei sulaks enam üles ning korrastada ka selle teavitus- ja kontrollisüsteem. Seejuures ei tohiks unustada, et käki uurimisel tehti tööd ja selle likvideerimine nõuab oma. Seega saame veel riigiametnikelegi palka maksta. Uue tasandi loob aga kobarkäkki kahtlus, et kuigi riknenud lastevaktsiinide asemele osteti sama tõhusad ja kvaliteetsed, tunduvad mõne asenduse kõrvalmõjud olevat esialgu ostetuga võrreldes hullemad.