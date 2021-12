Briti kohus: Julian Assange'i võib USA-le välja anda 

USA süüdistab Assange'i salajaste dokumentide lekitamises ning seeläbi inimelude ohtu seadmises. BBC kirjutab, et riiki esindavad advokaadid vaidlesid edasikaebuses, et Assange'i vaimne seisund pole kaugeltki nii kehv, et teda välja ei võiks anda. Samuti andis riik lubaduse, et Assange'i ei kohelda üleliigse karmusega, näiteks ei sunnita teda üksikvangistusse. Just võimalik ülikarmides tingimustes vangistus ja Assange'i vaimne seisund koos olid eelneva kohtuotsuse ajenditeks, mis Assange'i väljaandmise ära keelas.