„HOIAME KOKKU KÕHU KÕRVALT!“ Kuidas saavad hakkama hirmkalli gaasiküttega alevike elanikud? 

Eesti ühed kõrgemaid küttehinnad on Tallinna külje all Kostivere alevikus ja Pärnumaal Vändra alevikus, kuna kütteallikaks on gaas. Kohalikud ei taha mõeldagi jõulukuu arvetele, mis krõbeda külmaga veelgi kasvavad. „Kuskil tuleb hakata tagasi võtma. Kõhu kõrvalt – midagi muud ei anna võtta,“ ütleb Kostivere ühe korteriühistu juhatusse kuuluv perenaine.