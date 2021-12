PEREKONDLIK JÕULULAUD: kuidas teha see võimalikult pidulikuks? 

Jah, tõsiasi on see, et me sööme peaaegu alati jõulude ajal üle. Jõululaua toidud on nii maitsvad, et viivad keele alla, ikka tahaks midagi veel taldrikule kuhjata. Kindlasti olgu laual verivorsti, ahjuliha, hapukapsast, kartulit, kõrvitsat, pohlamoosi… Keskseks on mõtteks on see, et rohkem on parem. Isegi kui jõululaupäeva õhtusöögist jääb üht-teist alles, saab seda süüa ka järgmistel päevadel – ongi hiljem vähem kokkamist!