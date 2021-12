Georg Malvius | Dušš? 

Ameerikas käib parasjagu tormiline debatt ihuharimise üle. Mõned tuntud inimesed on alustanud „dušivastast“ kampaaniat. Ehkki selles arutelus pole midagi uut, ilmub hulgaliselt vastukäivaid teooriaid teemal, kas igapäevane pesemine on ikka tervislik või ei. Kuna ma pole arst, ei saa ma seda meditsiini seisukohast hinnata, kuid augustikuisest küsitlusest selgus, et kaks kolmandikku ameeriklastest käib iga päev duši all. Austraalias on see protsent 80 ligi, kuid Hiinas käib pool elanikkonnast vaid korra nädalas vannis. Indias käiakse suvise leitsaku tõttu tihtipeale kaks korda päevas duši all ning troopilises Aafrikas enese kosutamiseks ehk sagedaminigi - kui selline luksus nagu vesi olemas on. Nii et mustuse rookimine inimihult on kõigis ühiskondades alati tähtis teema olnud.