Mehhikos hukkus traagilises liiklusõnnetuses vähemalt 53 pagulast 

Chiapase kodanikukaitse agentuuri juhi Luis Manuel Garcia teatel on tegemist ühe rängema omataolise õnnetusega Mehhiko ajaloos. Tema sõnul sai hukkunutele lisaks vigastada ka vähemalt 58 inimest, neist mõned väga tõsiselt. Garcia märkis, et ohvrite seas oli nii mehi, naisi kui ka lapsi, vahendab BBC. Kuigi hukkunute täpsemat kodakondsust pole veel kinnitatud, usuvad ametivõimud, et enamik haagises viibinud inimestest olid pärit Hondurasest ja Guatemalast.