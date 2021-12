Tüli kutsika asukoha pärast lõppes politseiuurimisega  

Vahejuhtum leidis aset mullu veebruaris. Kannatanuks osutunud naine oli kutsika peremees olnud kaks kuud, misjärel otsustas looma edasi loovutada. Endisele omanikule ta teda tagasi ei pakkunud. Tunnistajana üle kuulatud inimene kinnitas politseile, et probleem sai alguse koerakutsika asukoha kindlaks tegemisest. Nimelt tuli koera endine omanik naisele kallale ja lõi teda vastu kukalt. Asjas alustati kriminaalmenetlust. Nüüdseks on menetlus lõpetatud- prokurör, tutvudes kriminaalasja materjalidega, kuulanud ära kahtlustatava seisukohad ning põhjendused, leidis, et isiku suhtes on võimalik kohaldada oportuniteeti. Lööjal tuleb tasuda riigituludesse 250 eurot.