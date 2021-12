Narvas põlenud kortermaja elanikud: „Hukkunud naisest jäi maha kaks väikest last.“ 

Narvas Kangelaste prospekt 19 asuva kortermaja elanike jaoks algas neljapäeva hommik kohutavalt. Elena, kes elab üheksakorruselise maja seitsmendal korrusel, ärkas akna tagant kostuvate kummaliste helide peale. „Tavaliselt magan lahtise aknaga, aga täna oli aken kinni. Ärkasin müra peale. Kui akna avasin, imbus korterisse kirbe suits ja selgus, et midagi põleb,” rääkis naine. „Arvasin, et minu korteris läks midagi põlema ja jooksin kontrollima. Peagi sain aru, et majas põleb midagi. Väljas oli nii tugev suits, et esialgu arvasin, et linnas on udu.“