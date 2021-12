TURVAMEHE ARGIPÄEV: märatsevad kliendid sõimavad ja ähvardavad tappa, tagatipuks saab veel politseiniku käest sugeda  

5. detsember kulges Andreyle väga sündmusterohkelt. Esiteks lubasid purjus vargad, et mees pärast tööd koju ei jõua. Lisaks pritsiti seksuaalvägivalla ähvardusi. Järgmisena saatis märatsev klient tema ja teised töötajad aga kohta, kuhu päike ei paista. „Kiirsöögikoha klient leidis, et tal on õigus nimetada teenindavat personali mahlases vene keeles l***ideks ja mind, peale muude huvitavate tegevuste, saata m***i. Pidasin isiku kinni ja kutsusin politsei,“ sõnab turvamees. Sõim hakkas, kuna klienditeenindajad palusid mehelt koroonatõendit. Saabunud politseinikud ei soovinud aga Andrey seletust kuulata ega lugeda ka kirjalikku dokumenti. „Nad käskisid otsekohe vabastada kinnipeetud ropendaja. Politseinik ähvardas hoopis mind ebaseadusliku tegevuse eest vastutusele võtta,“ kurdab mees. Sõimleja aga pääseski puhta nahaga.