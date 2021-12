ÜKSIK KANEPITAIM VIIS PEREEMA KOHTUPINKI: leidsin selle kaupluse eest lillepotist! 

Sonja (nimi muudetud) on 31aastane üksikema, kes elab koos viieaastase tütrega Tallinnas väikeses sotsiaalkorteris. Eesti kodakondsust tal pole ja riigis viibib ta elamisloa alusel. Varem ei ole Sonja seadusega pahuksis olnud, kuid kõik see muutus läinud aasta sügisel, kui valvas kodanik märkas tema aknal seisvat lillepotti ja kaebas kanepitaime kohta sotsiaalmaja juhile, kes tuli kohe kontrollima. „Sise-eeskirja järgi on mul õigus korterisse siseneda ilma elanikuta,“ ütles ta. Veendudes, et tegu oli tõepoolest kanepiga, kutsus sotsiaalmaja vanem välja politsei, kes kribula taime jalapealt ära lõikas ja kotti pistis.