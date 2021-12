Trollifänn leidis tööd bussijuhina: „Jõulude ja jaanipäeva paiku on mõnus sõita!“ 

Vahel on nii, et Poidjutšenko (30) peab ärkama kell neli hommikul, et jõuda õigeks ajaks Kadaka tee bussiparki. Kui paljudele oleks nõnda varajane ärkamine sulaselge katsumus, siis mitte talle. Esiteks meeldib Poidjutšenkole bussijuhitöö väga. „Hobi on töö, töö on hobi,“ muheleb ta. Teine põhjus on see, et Poidjutšenko elab bussipargist 15 minuti pikkuse jalutuskäigu kaugusel. Seejuures pole tegu kokkusattumusega.