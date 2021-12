KINDLUSTAGE JÕULUPRAAD: pühad tulevad mitmel pool maailmas kallid 

Peamiselt ostavad ameeriklased üksteisele jõuluks kinkekaarte, vahendab veebileht statista.com. Seda eelistab suisa kolmveerand kingitegijatest. Vähesed muretsevad selliseid luksuskaupu, mida mainib ameeriklaste populaarne jõululaul „The Twelve Days of Christmas“ („Kaksteist jõulupäeva“). Ometi arvutab PNC pank oma veebileheküljel juba 38. korda välja iga-aastase jõuluhindade indeksi, võttes aluseks just need 12 kingitust, mida jõuluviisikese peategelane oma armastatule iga päev muretseb.