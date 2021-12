KAS SINA PESED JUBA ÖÖSEL PESU? Kuidas muutsid krõbedad hinnad elektritarbimise aega? 

Päevastel tundidel on palju elektritarbimist ja seetõttu on ka elektrihind kõrge. Öösel rahvas magab, tarbimist on vähem ja seetõttu ka hinnad madalamad. Sarnane lugu on ka tööpäevade ja nädalavahetusega. Tarkpead räägivad juba aastaid, kuidas oleks mõistlik päevaseid tegevusi sättida unetundidele, ning argipäevaseid tegevusi puhkepäevadele. Kõik võidaksid. Tavainimene saaks madalamad elektriarved, ning riigil ja energiatootjatel oleks vaja vähem võimsuseid töös hoida. Vaata graafikutelt, kui palju on tarbimist liigutatud tipptundidelt vaiksemasse-soodsamasse aega.