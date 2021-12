JÄÄTUNUD RONGIREISIJAD: „Ainuke lootus oli istuda teineteisele pisut lähemale, lootes, et ehk naabri p...e natukenegi soojendab!“ 

„Lapsed köhisid, inimesed aevastasid, kõik pidid käpikutes ja kasukates istuma, ainuke lootus oli istuda teineteisele pisut lähemale, trotsides koroonahirmu, lootes, et ehk naabri p...e natukegi soojendab!” kirjeldab hommikul rongiga Tallinnast Viljandisse sõitnud naine. „Imestasin juba rongi sisse astudes, et rongis nii külm on. Aga mõtlesin, et inimesed lähevad rongi peale, uksed on lahti, ju külm tuleb sisse.“