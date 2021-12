Juhtkiri | Kas riik aitab või pidurdab rohepööret? 

Kuigi juba vanarahvas teadis, et vanasse kaevu ei maksa sülitada enne, kui uus valmis, otsustasid rohepöörde tegijad talitada kilplaste kombel just vastupidi. Põlevkivielektrist loobumine võimaldab küll vähendada süsihappegaasi ja muu saasta väljapaiskamist, aga alternatiivsed energiaallikad unustati kaotuste korvamiseks rajada. Ei era- ega tööstustarbijat saa kuidagi lohutada asjaolu, et energianappus pole mitte ainult Eestis, vaid kõigis lähikonna ELi riikides.