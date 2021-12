Välisminister Liimets: NATO ei tagane toetusest Ukrainale

„Selle valguses on esmatähtis, et NATO liitlased demonstreeriksid oma ühtsust ja kujundaksid konsensusel põhineva organisatsioonina ka oma seisukohad ühise laua taga,“ ütles Liimets.

Liimets rõhutas, et praeguses olukorras olla oma sõnumites ja tegevustes täiesti selge ja üheselt mõistetav. „Mitte mingisuguseid järeleandmisi Euroopa julgeoleku osas me jõu ähvardusel ei tee. See oleks mõeldamatu ning viiks ainult uute survestamisteni. Me teame Euroopa ajaloost mitmeid kahetsusväärseid näiteid, kui perspektiivitu on sarnasele survele järgi anda.“