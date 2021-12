Brigitte Susanne Hunt teab: aksessuaarid ja outfit peavad omavahel sobima 

Brigitte Susanne silmapaistva välimuse taga on nii tema trenditeadlikkus kui ka fookus oma tervisel ja vormil. Erinevate spordialade ja tantsimise harrastajana armastab ta liikuda ning samas jälgida oma füüsilise vormiga seotud tulemusi. Nii on Brigitte Susanne juba viimased viis aastat trenni tehes ja ka igapäevastes toimingutes nutikella kasutanud, et olla kursis oma tervisenäitajatega.

„Kõige rohkem jälgin kindlasti just päevas tehtud sammude arvu, aga ka keskmist pulssi, stressitaset, kalorikulu ja muud infot, mida erinevate spordialade puhul mõõta saan,„ kirjeldab ta. „Näiteks joostes meeldib mulle mõõta oma tempot ehk kui palju aega kulub iga kilomeetri läbimiseks. Rulluisutades tahan aga teada läbitud teepikkust.“

Kui varem jäidki nutikellad Brigitte Susanne jaoks pigem kasutusse sportimise ajaks, siis täna on ta rõõmus selle üle, et uued mudelid sobivad võrdselt nii spordirajale kui ka pidulike rõivaste juurde. „Varem oli mu nutikelladel tavaline kummist rihm, mis ei sobi paraku ilusate kleitide või seelikute ja pidulike rõivastega. Riiete dresscode eeldab minu jaoks siiski seda, et ka aksessuaarid on outfitiga sarnasest kategooriast,” selgitab ta.

Seega on Brigitte Susanne randmel juba mõnda ilutsenud uus Huawei Watch GT 3 nutikell, mille elegantne välimus sobib stiilse naise igapäevaste ja pidulikumate rõivastega, kuid on samas spordirajal funktsioonide poolest veelgi võimekam kui kella varasemad eelkäijad.

„Mulle meeldib olla oma tervisega seotud näitajatega kursis – olgu tegemist une, stressitaseme või sportlike saavutustega,„ ütleb Brigitte Susanne. „See aga eeldab, et mul peab olema võimalus end pidevalt mõõta ja seda ka siis, kui ma parasjagu sporti ei tee. Kui aga valin erinevaid rõivaid, siis varem oligi minu jaoks nutikella kasutamisel piduriks see, et elegantne outfit ja sportlik kell omavahel kokku ei sobi. Nüüd on mul naiselik ja elegantne nutikell, mida saab kanda nii tavaliste riietega kui ka trenni tehes.“

Kuigi Brigitte Susannet võlub uue Huawei nutikella puhul eeskätt just selle välimus ja võimalus kella enda stiili järgi personaliseerida, hindab ta oluliselt ka selle aku kestvust, mis peab ühe laadimiskorraga vastu koguni terve nädala. Samuti on ta proovinud uue tehnoloogia eri võimalusi näiteks nii unekvaliteedi hindamiseks, vere hapnikutaseme jälgimiseks kui stressitaseme mõõtmiseks ning teinud nende seast endale sobivad valikud.