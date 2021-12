Põhja-Tallinna ametibussi kuritarvitanud nõunik: ma ei teadnud, et Tallinna linn ja Keskerakond on eraldi asjad! 

Kohtudokumentidest joonistub välja lugu ülimalt naiivsest nõunikust Vladimir Vlassovist. Õhtulehe märtsikuises paljastavas loos, kuidas Keskerakonna valitsetud Põhja-Tallinna linnaosas kuritarvitati korduvalt maksumaksja rahaga soetatud mikrobussi, et vedada partei telki, tegemaks linnarahvale kihutustööd, mängis keskset rolli just parteitu 31aastane Vlassov. Tema oli see, kelle käes olid linna mikrobussi Toyota Proace Verso võtmed. Tema oli see, kes korjas korduvalt peale Keskerakonna telgi, viis selle Toyotaga poliitikute juurde ning kirjutas sõidupäevikusse puhtsüdamlikult oma tegemistest: „Telk“ ja „Telgi viimine“.